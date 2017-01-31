В Архангельске сын похитил у матери деньги с карты 17 января в полицию обратилась женищна, которая сообщила, что с её банковской карты пропало около 10 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержан сын потерпевшей — 25-летний безработный. Мужчина зашёл в гости к матери, взял её телефон и при помощи «мобильного банка» перевёл деньги на свою карту деньги. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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