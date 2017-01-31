Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области.
|
Новости дня
ЛДК-3 успешно модернизируется
Архангельск готовится к проведению торжеств в честь 75-летия Соловецкой школы юнг
В Котласе прошел конкурс "Безопасное колесо"
Схема 44-го маршрута в Архангельске продлена до 13го лесозавода
|
Вторник, 7 февраля, 22:01
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/07/48993.html
|
В Архангельске сын похитил у матери деньги с карты
17 января в полицию обратилась женищна, которая сообщила, что с её банковской карты пропало около 10 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержан сын потерпевшей — 25-летний безработный. Мужчина зашёл в гости к матери, взял её телефон и при помощи «мобильного банка» перевёл деньги на свою карту деньги.
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области.
|
Главное
В Архангельске на улице Выучейского из-за аварии перекрыто движениеСегодня 13:06
В Архангельске задержаны подозреваемые в надругательстве над могилами летчиковСегодня 12:12
80 лучших людей Архангельской области: Федор АбрамовСегодня 09:41
Минсельхоз снова обезглавлен. Фермеры просят губернатора прислушатьсяВчера 14:51
Игорь Орлов не попал в черный список губернаторовВчера 11:56
Происшествия
В Талагах произошёл пожар на пункте по переработке макулатурыСегодня 15:15
В Архангельске собака спасла хозяина от гибели при пожареСегодня 13:44
В Архангельске на улице Выучейского из-за аварии перекрыто движениеСегодня 13:06
В Архангельске задержаны подозреваемые в надругательстве над могилами летчиковСегодня 12:12
В Северодвинске женщина упала с балкона и разбилась насмертьСегодня 11:15
Архангельск готовится к проведению торжеств в честь 75-летия Соловецкой школы юнг
В Котласе прошел конкурс "Безопасное колесо"
Схема 44-го маршрута в Архангельске продлена до 13го лесозавода
Общество содействия армии, авиации и флоту отметило 90-летие
Более 1,6 млрд. инвестируют Pulp Mill Holding в новый завод
Дополнительные средства из бюджета Архангельской области направят на борьбу со снегом
GR-директор АЦБК включена в состав комиссии Рослесхоза
В Год экологии АЦБК намерен впервые в России реализовать инновационный проект по добыче свалочного газа
Минсельхоз снова обезглавлен. Фермеры просят губернатора прислушаться
Игорь Орлов не попал в черный список губернаторов
Ступенька в карьере или почетная ссылка? "Стратегического зама" Гришкова переводят в Москву
В Талагах произошёл пожар на пункте по переработке макулатуры
В Архангельске собака спасла хозяина от гибели при пожаре
В Архангельске на улице Выучейского из-за аварии перекрыто движение
В Архангельске задержаны подозреваемые в надругательстве над могилами летчиков
В Северодвинске женщина упала с балкона и разбилась насмерть
“Севмаш” – главный претендент на титул сильнейшей команды Поморья по русскому хоккею
Теннисисты Поморья выявили сильнейших в парном разряде
Сборная Вельского района стала победителем Беломорских игр
В Поморье открылись новые группы по адаптивному спорту
В Архангельске начали регистрировать участников гонки «Лыжня России»
В Архангельске пройдёт «Бал рабочей молодежи»
В столице Поморья прошел фестиваль песни «Россия, мы твои сыны!»
В Архангельске выступит пианист из Нижнего Новгорода
Архангелогородцы примут участие в конкурсе "Таланты Поморья"
В столице Поморья пройдёт необыкновенный концерт «День Домового»
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru