В Северодвинске мужчина погиб при пожаре в гаражном боксе

6 февраля около 9 часов утра в ГСК «Автомобилист» произошел пожар, в результате которого выгорело несколько гаражей, и один человек погиб.

Пожар начался в одном из гаражей, представляющем собой три совмещенных между собой бокса, у которых были демонтированы внутренние стены. Помещение использовалось для разборки автотранспортных средств. Специфическая горючая загрузка – покрышки и баллоны с пропаном, кислородом и ацетиленом, которые использовались для газорезательных работ, - стала причиной очень быстрого развития пожара. К приезду пожарных огнем были охвачены несколько боксов, в том числе и в противоположном ряду.

В итоге 7 гаражей полностью выгорели, автомобилей в них не было. Повреждены деревообрабатывающие станки и электроинструмент, хранившиеся в одном и боксов. В боксе, с которого началось горение, было обнаружено тело мужчины 1974 г.р. Очаг возгорания находился на диване. Предполагается, что причиной происшествия стала неосторожность погибшего при курении, - сообщает портал "Безопасность АО".