Житель Приморского района получил штраф за выращивание конопли на даче

Приморский районный суд признал 39-летнего Григория Манухина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

Установлено, что Манухин, проживая на дачном участке в СНТ «Ягодник» Приморского района, через сеть Интернет приобрел семена конопли. В летний период 2016 года совершил посев семян в специально оборудованном для выращивания растений сарае. По мере роста растений он высушивал его листья и получал вещество, которое согласно заключению эксперта является наркотическим средством – марихуаной, оборот которого в Российской Федерации запрещен.

Указанное вещество массой 13,77 грамм Манухин хранил для личного потребления в доме на дачном участке.

Наркотическое вещество изъято сотрудниками УНК УМВД России по Архангельской области.

Приговором суда Манухину назначено наказание в виде штрафа 25 000 рублей, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.