В баре Северодвинска наряд Росгвардии задержал воровку

Ночью в Северодвинский филиал вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о нажатии кнопки тревожной сигнализации в одном из баров на проспекте Беломорском.

В баре к сотрудникам Росгвардии обратился 45-летний посетитель заведения, пояснив, что у него из кошелька пропали несколько тысяч рублей. Нарядом была установлена свидетельница, которая видела, как одна из посетительниц бара взяла кошелек мужчины, когда тот отошел, и покинула зал.

Женщина успела вернуться и положить бумажник на место, пока его владелец отсутствовал. Предполагаемую похитительницу задержали и передали следственно-оперативной группе полиции, - сообщает группа информации и общественных связей Управления Росгвардии по Архангельской области.