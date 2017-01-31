Ленинградский проспект в Архангельске перекроют на четыре дня

Для устранения течи на водопроводе в районе проспекта Ленинградский будет скорректировано движение транспорта.

В выходные на проспекте Ленинградский произошла утечка на сетях водопровода, из-за которой на дорожном полотне между улицами Павла Усова и Ильинской образовалась наледь. Уже к вечеру воскресенья специалисты МУП «Аркомхоз» устранили последствия разлития воды, обеспечив комфортный проезд транспорта.

Сегодня специалисты МУП «Водоканал» приступают к ремонтным работам на этом участке. Для производства работ с 6 по 10 февраля будет перекрыто движение по правой полосе в районе дома 18 на проспекте Ленинградский в направлении к улице Галушина.

Для удобства водителей участок дороги не перекрывается полностью, движение по левой полосе в сторону улицы Галушина и по встречной полосе остается открытым, сообщает пресс-служба городской администрации.