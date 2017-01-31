В Плесецком районе осужденному пытались передать наркотики, спрятав их в репчатый лук

Сотрудниками лечебно-исправительного учреждения №8 УФСИН России по Архангельской области предотвращена попытка передачи на режимную территорию наркотического вещества.

При досмотре посылки на имя осужденного Г. от гражданина П. были обнаружены и изъяты два полимерных пакетика с веществом тёмно-коричневого цвета и один пакетик с веществом белого цвета, спрятанные ухищренным способом внутри репчатого лука.

Изъятые вещества и гражданин П. были переданы сотрудникам следственно-оперативной группы ОМВД России по Плесецкому району Архангельской области. Проведенное исследование подтвердило, что в пакетиках находилось наркотическое вещество – гашиш общей массой 15,13 граммов.

По данному факту в учреждении проведена проверка. Следователем ОМВД России по Плесецкому району возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.