В столице Поморья произошёл пожар в "деревяшке"

5 февраля около 22 часов в доме на проспекте Ленинградский произошел пожар.

8-квартирный дом удалось спасти, частично повреждены перекрытия и кровля. В жилые помещения огонь не ушел, но жителям трех квартир пришлось на время переехать к родственникам – квартиры пострадали от протечек.

Пять человек были эвакуированы пожарными. Очаг возгорания мог находиться либо на чердаке, либо в квартире на втором этаже, в которой на момент пожара никого не было.

В прошлом году в этой же квартире произошло возгорание, причиной которого стал аварийный режим работы электрооборудования.

Что стало причиной пожара на этот раз, установят пожарные дознаватели, сообщает arh112.