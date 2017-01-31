В Поморье ищут двух потерявшихся рыбаков

5 февраля около 21:30 к спасателям обратились родственники двоих мужчин, которые не вернулись домой с зимней рыбалки. На поисковые работы отправились две группы спасателей.

- Мужчины 80 и 81 годов рождения, жители поселка 26-го лесозавода, отправились на мотобуксировщике на рыбалку в район острова Мудьюг, - пояснил начальник Архангельского Арктического комплексно аварийно-спасательного центра МЧС России Валерий Зябрев. - Они сообщили родственникам, что выехали с рыбалки еще вечером в субботу, но домой так и не прибыли. При помощи судна на воздушной подушке «Хивус» была обследована акватория, обследована береговая линия, но результатов работы не дали. Поддерживается контакт с родственниками, телефоны самих рыбаков вне зоны действия сети.

Чтобы доехать к месту рыбалки, мужчинам нужно было пересечь судоходное русло. Спасатели отрабатывают все возможные варианты. Сегодня они продолжат поисковые работы используя судно на воздушной подушке «Хивус» и внедорожный автомобиль «Трекол», - сообщает портал "Безопасность АО".