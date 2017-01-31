В Новодвинске мужчина оскорбил полицейского и объяснил свой поступок алкогольным опьянением

23 сентября 2016 года вечером обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения на остановке общественного транспорта в Новодвинске, где употреблял спиртные напитки. Не желая быть задержанным, обвиняемый в присутствии посторонних лиц нецензурными выражениями оскорбил представителя власти, после чего его доставили в отдел внутренних дел для разбирательства.
В ходе допроса обвиняемый свою вину признал и объяснил свои действия алкогольным опьянением, - сообщает пресс-служба регионального следкома.