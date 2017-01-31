Ленинградский проспект из-за "водной" аварии не перекроют

Авария, которая случилась сегодня днем в Архангельске на участке между улицами Павла Усова и Ильинская,устраняется. Об этом сообщает администрация города.

На данный момент место повреждения определено, начаты работы по устранению течи. Раскопка и перекрытие движения по пр. Ленинградский не потребуются, однако на дорожном полотне на участке между ул. Павла Усова и ул. Ильинская образовалась наледь. В связи с чем автолюбителей просят учитывать этот факт при выборе скорости движения, либо заранее планировать пути объезда. К уборке наледи предприятие приступит после устранения повреждения водопровода. Планируется, что водоснабжение будет отключено на время ремонта только в нескольких деревянных домах.

Напомним, авария произошла сегодня днем. Предполагалось, что придется перекрывать движение по проспекту Ленинградский.