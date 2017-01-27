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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/05/48964.html

Происшествия

Двое мужчин погибли в ДТП в Архангельске

Двое мужчин погибли в ДТП в Архангельске
Трагедия произошла вчера около 22:00 в Архангельске в 165 метрах от перекрестка Окружное шоссе — улица Луговая.

По предварительным данным, 40-летний водитель микроавтобуса Hyundai выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель погиб в машине «скорой помощи». Рулевой Hyundai с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в Архангельскую областную клиническую больницу, сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области. 

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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