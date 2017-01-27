На Ленинградском проспекте утечка воды, автотранспорту предлагают ехать в объезд Сегодня в Архангельске на проспеке Ленинградский на участке между улицами Павла Усова и Ильинская произошло повреждение водопроводных сетей, в результате чего вода вылилась на проезжую часть. Специалисты МУП «Водоканал» определяют место повреждения, после чего приступят к его устранению. Автолюбителям следует заранее выбирать пути объезда, поскольку на данном участке наблюдается обледенение, а позже движение будет перекрыто для проведения ремонта, сообщает сайт мэрии Архангельска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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