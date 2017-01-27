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Воскресенье, 5 февраля, 19:53
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/05/48962.html
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В Вельском районе сгорело два дома
Вчера поздно вечером в поселке Тегроозеро Вельского района произошел пожар в нежилом двухэтажном доме с дальнейшим распространением огня на рядом стоящий нежилой дом.
Пострадавших от огня нет. В результате пожара строения значительно повреждены огнем. Пожар был ликвидирован в 01:10, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
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