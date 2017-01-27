В округе Варавино-Фактория раскрыли крупную денежную кражу

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 53-летний архангелогородец. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное криминальное деяние, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Часть похищенного изъята и будет возвращена владельцу.
Возбуждено уголовное дело по по статье«Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие. В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ребята улица Ленина находится в округе Майская горка.