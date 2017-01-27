В результате автомобиль поврежден моторный отсек автомобиля, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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Суббота, 4 февраля, 20:56
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/04/48958.html
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В Вельском районе горел лесовоз
4 февраля в 13:00 на 768 км автодороги М-8 произошел пожар в лесовозе. Пострадавших нет.
В результате автомобиль поврежден моторный отсек автомобиля, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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