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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/04/48958.html

Происшествия

В Вельском районе горел лесовоз

В Вельском районе горел лесовоз
4 февраля в 13:00 на 768 км автодороги М-8 произошел пожар в лесовозе. Пострадавших нет.

В результате автомобиль поврежден моторный отсек автомобиля, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

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