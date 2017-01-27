В Коноше мужчина избил коллегу по работе кочергой

3 февраля около 23.30 в полицию Коноши сообщили, что из дома на улице Мамонова в больницу с травмами различной степени тяжести госпитализирован мужчина, 1968-го года рождения.

В ходе расследования, полицейским удалось выяснить, что травмы потерпевшему нанес его коллега по работе, с которым он в тот вечер выпивал. Молодой человек, 1990-го года рождения, был задержан в качестве подозреваемого.

По данным сотрудников полиции, история развивалась по стандартному сценарию: выпивка, ссора, драка. Когда молодой сослуживец использовал в споре все словесные аргументы, он для окончательной победы пустил в ход кочергу. И постарался ею не слабо.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью человека проводится проверка, - пишет "Северная неделя".