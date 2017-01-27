Пьяный житель Северодвинска попытался избить полицейского

16 декабря 2016 года вечером в одном из детских садов в Северодвинске между подозреваемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и воспитателем, отказавшем с ним отпустить ребенка, произошел конфликт. Для разбирательства по вызову воспитателя прибыл сотрудник полиции.
В ответ на законные требования представителя власти прекратить противоправные действия и проследовать в отдел внутренних дел для разбирательства, подозреваемый публично оскорбил полицейского, а также попытался нанести ему удары руками и ногами в область головы и тела, но тот уклонился от ударов, пресек его действия и доставил в отдел внутренних дел для разбирательства.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он объяснил свои действия алкогольным опьянением, - сообщает пресс-служба регионального следкома.