В Архангельской области оглашен еще один приговор садоводу-убийце Бушуеву

Исакогорским судом оглашен приговор в отношении Александра Бушуева, признанного виновным в убийстве трех лиц, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера в отношении одного из несовершеннолетних потерпевших и сопряженное с похищением человека, насильственными действиями сексуального характера, в отношении малолетнего потерпевшего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

В разное время в период с ноября 1997 г. по октябрь 2002 года Бушуев в Архангельске совершил три убийства мальчиков 14, 11 и 15 лет, путем обмана заманивая их в свой дачный дом в Исакогорском районе. В отношении первых двух потерпевших Бушуев совершил насильственные действия сексуального характера, а труп последней жертвы расчленил и выбросил за остановкой общественного транспорта, расположенной на перекрестке с Лахтинским шоссе дороги Архангельск-Новодвинск.

Приговором суда Бушуеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. Это наказание присоединено к наказанию по приговору Архангельского областного суда от 30.11.2010, за совершение им в 2000 – 2001 годах в г. Архангельске убийства четырех молодых мужчин, один из которых также являлся несовершеннолетним, и окончательно определено максимально возможное за совершение совокупности преступлений – 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное преследование за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении двух потерпевших и похищение одного из них в отношении Бушуева прекращено в связи с истечением сроков давности.

Достижение Бушуевым на момент осуждения 65-летнего возраста в соответствии с требованиями законодательства исключило возможность назначения ему пожизненного лишения свободы, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.