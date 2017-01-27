Экс-глава МО «Катунинское» предстанет перед судом за манипуляции с муниципальной квартирой

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы муниципального образования «Катунинское» Сергея Пилипчука, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и его пособника- бывшего специалиста по ЖКХ МБУ «Многофункциональный центр по предоставлению муниципальных услуг «Катунино».

По версии следствия, Пилипчук при содействии пособника неправомерно передал в пользу подчиненной сотрудницы муниципальную квартиру, при том, что она не состояла в очереди.

В результате их незаконных действий квартира стоимостью более 1 млн рублей выбыла из муниципальной собственности, чем бюджету МО «Катунинское» причинен ущерб, а также нарушены права очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, - сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.