Экс-глава МО «Катунинское» предстанет перед судом за манипуляции с муниципальной квартирой

По версии следствия, Пилипчук при содействии пособника неправомерно передал в пользу подчиненной сотрудницы муниципальную квартиру, при том, что она не состояла в очереди.
В результате их незаконных действий квартира стоимостью более 1 млн рублей выбыла из муниципальной собственности, чем бюджету МО «Катунинское» причинен ущерб, а также нарушены права очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, - сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.