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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/03/48931.html

Происшествия

В Архангельске сотрудники ГИБДД разбили стекло машины, чтобы задержать нетрезвого водителя

В Архангельске сотрудники ГИБДД разбили стекло машины, чтобы задержать нетрезвого водителя
31 января в 8.00 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что водитель автомобиля «Датсун», возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Вскоре у дома 19 на улице Советская автомобиль был обнаружен сотрудниками Госавтоинспекции. Водитель же, пытаясь уйти от ответственности, после остановки пересел на пассажирское сиденье и заблокировал двери автомобиля.

Было заметно, что у водителя имеются признаки алкогольного опьянения. На неоднократные законные требования сотрудников ГИБДД открыть автомобиль и пройти освидетельствование на состояние опьянения находившийся в салоне мужчина не реагировал, также категорически отказывался предъявить документы.

Для выяснения личности правонарушителя и его задержания сотрудникам полиции пришлось разбить стекло автомобиля. Как выяснилось, управлял автомобилем 39-летний местный житель, сам он пояснил, что с 6 часов утра уже успел выпить две бутылки водки.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водителю автомобиля «Датсун» предстоит оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, и расстаться с водительским удостоверением на срок до двух лет. 

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