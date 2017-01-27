В Архангельске "прикрыли" точку, где из под прилавка торговали жевательным табаком

К лавке со специями в одном из крупных ТЦ Архангельска оперативники направились не случайно. По их информации, здесь из-под прилавка продают так называемый жевательный табак – «насвай». Его употребление в нашей стране не запрещено, а вот продажа – под запретом. За реализацию предусмотрена административная ответственность.

- Продажа сосательного табака на территории Российской Федерации запрещена в виду того, что изготавливается он кустарным способом, в состав входит гашеная известь, зола от растений, а также верблюжий и куриный помет. Потребление данного вещества влечет за собой кишечные заболевания, паразитарные инфекции, - говорит заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области подполковник полиции Алексей Пастухов.

Как отмечают специалисты, помимо целого букета возможных заболеваний, жевательный табак вызывает достаточно быстрое привыкание. Пагубное пристрастие обязательно скажется на здоровье.

Спрос на «насвай» в лавке по всей видимости был немалый: полицейские изъяли десятки расфасованных и приготовленных к продаже пакетиков – всего более 160 граммов запрещенной к продаже табачной смеси.

Материалы по этому делу были собраны и направлены полицейскими в Роспотребнадзор. Продавцу жевательного табака назначено наказание в виде крупного штрафа, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.