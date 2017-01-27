Заключенному в Холмогорском районе добавили срок за наркотики

Холмогорский районный суд признал ранее судимого 35-летнего мужчину виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.

6 июля 2016 года у отбывающего наказание в колонии строгого режима в д. Данилово Холмогорского района (ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области) мужчины в отряде общежития при проведении обыска был изъят свёрток с наркотическим веществом, которое было запаковано в одноразовый пакетик из-под чая. Из показаний осуждённого следует, что он нашёл этот пакет на территории жилой зоны колонии и хранил при себе в целях личного потребления до момента изъятия.

Приговором суда мужчине, с учётом опасного рецидива преступлений, по совокупности приговоров путём присоединения неотбытой части наказания по приговору от 2002 года окончательно назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По факту обнаружения наркотического средства на территорию исправительного учреждения органами прокуратуры проводится проверка. Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.