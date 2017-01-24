Горела квартира, в которой проживал 60-летний мужчина. Хозяина эвакуировали, выяснилось, что он пьян. Вероятнее всего, к пожару привело его курение в постели, сообщает arh112.
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Четверг, 2 февраля, 12:24
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/02/48917.html
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В Савинском мужчина едва не погиб из-за курения в постели
1 февраля в пятиэтажном доме на улице Цементников жильцы дома почувствовали сильный запах дыма и вызвали пожарных.
Горела квартира, в которой проживал 60-летний мужчина. Хозяина эвакуировали, выяснилось, что он пьян. Вероятнее всего, к пожару привело его курение в постели, сообщает arh112.
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