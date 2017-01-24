В Онежском районе глава муниципального образования обвиняется в злоупотреблении полномочиями

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Малошуйское», подозреваемого в злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, в 2015 году индивидуальный предприниматель, выступающий в качестве подрядчика, заключил с муниципальным образованием «Малошуйское» два муниципальных контракта на выполнение работы по ремонту автомобильной дороги поселок Малошуйка- поселок Золотуха Онежского района. При ремонте дороги предприниматель использовал материал, представляющий собой загрязнённый грунт, собираемый щебеночно- очистительной машиной в процессе капитального ремонта железнодорожных путей, полученный им бесплатно.

В последующем глава муниципального образования, желая приукрасить действительное положение дел, связанных с содержанием и ремонтом автомобильных дорог, злоупотребил своими полномочиями, приняв эти работы и подписав акт о приемке и оплате. В результате указанных мошеннических действий индивидуальный предприниматель необоснованно получил более 170 тысяч рублей, причинив муниципальному образованию материальный ущерб на указанную сумму, - сообщает пресс-служба регионального следкома.