В Каргопольском районе загорелась фура, перевозящая продукты

1 февраля около 16.00 на автодороге Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож, в километре от границы с республикой Карелия, загорелся грузовой автомобиль Freightliner.



Пожар произошел во время остановки «на чай». Когда из моторного отсека потянуло дымом, дальнобойщик воспользовался огнетушителем и почти затушил возгорание, но пожар разгорелся снова. Попытки забросать огонь снегом также не принесли результата – пламя начало распространяться в кабину.

Когда стало ясно, что отстоять тягач уже не получится, мужчина стал спасать фуру с грузом, но из-за слишком сильного развития пожара отцепить ее не получилось. Огонь перекинулся на тент.

К приезду добровольцев ДПК ВДПО Кенозерского национального парка огнем была охвачена вся машина. Спасти фуру, в которой перевозили продукты из Санкт-Петербурга в Мирный, не удалось. Сумма ущерба и причина пожара выясняется, сообщает arh112.