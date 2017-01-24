Новости дня

В Архангельске откроется книжное кафе "Изысканный жираф"

В Савинском мужчина едва не погиб из-за курения в постели

В Онежском районе глава муниципального образования обвиняется в злоупотреблении полномочиями

В Каргопольском районе загорелась фура, перевозящая продукты

Мобильная версия 16+

Четверг, 2 февраля, 12:24

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/02/48915.html

Происшествия

В Каргопольском районе загорелась фура, перевозящая продукты

В Каргопольском районе загорелась фура, перевозящая продукты
1 февраля около 16.00 на автодороге Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож, в километре от границы с республикой Карелия, загорелся грузовой автомобиль Freightliner.


Пожар произошел во время остановки «на чай». Когда из моторного отсека потянуло дымом, дальнобойщик воспользовался огнетушителем и почти затушил возгорание, но пожар разгорелся снова. Попытки забросать огонь снегом также не принесли результата – пламя начало распространяться в кабину. 

Когда стало ясно, что отстоять тягач уже не получится, мужчина стал спасать фуру с грузом, но из-за слишком сильного развития пожара отцепить ее не получилось. Огонь перекинулся на тент. 

К приезду добровольцев ДПК ВДПО Кенозерского национального парка огнем была охвачена вся машина. Спасти фуру, в которой перевозили продукты из Санкт-Петербурга в Мирный, не удалось. Сумма ущерба и причина пожара выясняется, сообщает arh112.

Сегодня 11:01

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

80 лучших людей Архангельской области: Василий НечаевскийСегодня 10:33

2 февраля в Архангельской области ожидается небольшой снег и туманСегодня 07:20

Ступенька в карьере или почетная ссылка? "Стратегического зама" Гришкова переводят в МосквуВчера 13:48
12 комментариев

Под Архангельском произошло очередное ДТП с участием автомобиля скорой помощиВчера 12:11

Переправа на остров Кего работает исправноВчера 08:17
5 комментариев

Реклама
Происшествия

В Савинском мужчина едва не погиб из-за курения в постелиСегодня 11:42

В Онежском районе глава муниципального образования обвиняется в злоупотреблении полномочиямиСегодня 11:36

В столице Поморья руководство фирмы "Каскад Торг" не заплатили налоги на сумму 16 миллионов рублейСегодня 10:49

Архангелогородка соврала об изнасиловании, чтобы создать проблемы врагу сожителяСегодня 10:03

В Няндоме задержан подозреваемый в тяжком преступленииСегодня 09:09

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В Архангельске из-за снегопадов образовался своеобразный коллапс во дворах и на тротуарах. Как вы считаете, кто в ответе за уборку снега?
Результаты
Новости рубрик

80 лучших людей Архангельской области: Василий Нечаевский

Студенты САФУ примут участие в проекте «УниверситетУМ»

2 февраля в Архангельской области ожидается небольшой снег и туман

В Северодвинске начался прием заявлений в первый класс

В Архангельске прошла военно-историческая игра «Сталинградская битва»

В Год экологии АЦБК намерен впервые в России реализовать инновационный проект по добыче свалочного газа

Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии

Молодежь Новодвинска сыграла в "Прогресс"

В Архангельске покажут фильм о восхождении к успеху Владимира Крупчака

"Ростелеком" продолжает развитие сетей на территории Поморья

Ступенька в карьере или почетная ссылка? "Стратегического зама" Гришкова переводят в Москву

На место Николая Евменова появились претенденты

Прокуратура требует приостановить полномочия запятнавшего себя депутата Савкина

Архангельск: отставки и назначения января

Фортыгин: «Единая Россия» в Поморье взяла курс на обновление кадров

В Савинском мужчина едва не погиб из-за курения в постели

В Онежском районе глава муниципального образования обвиняется в злоупотреблении полномочиями

В столице Поморья руководство фирмы "Каскад Торг" не заплатили налоги на сумму 16 миллионов рублей

Архангелогородка соврала об изнасиловании, чтобы создать проблемы врагу сожителя

В Архангельске стартует первенство России по зимнему парусному спорту

Игроки «Водника» сменили коньки на лыжи

Лыжники Поморья завоевали первое место на чемпионате СЗФО

Фавориты чемпионата мира – сборные России и Швеции одержали очередные победы

Архангелогородцы заняли первое место в чемпионате СЗФО по универсальному бою

В Архангельске откроется книжное кафе "Изысканный жираф"

В Архангельске завершаются Дни якутского кино

Юные артисты из Северодвинска приняли участие в конкурсе "Территория звёзд"

Мероприятия фестиваля "Сметанинские встречи" начнутся уже в феврале

В Северодвинске откроется андеграундная выставка
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru