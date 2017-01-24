В столице Поморья руководство фирмы "Каскад Торг" не заплатили налоги на сумму 16 миллионов рублей

Бывшие учредитель и генеральный директор ООО «Каскад Торг» обвиняются в уклонение от уплаты налогов и мошенничестве.

Установлено, что Шаповалов и Волков путем внесения в бухгалтерскую документацию и налоговую декларацию за 3 квартал 2014 года ложных сведений уклонились от уплаты налогов с организации в сумме свыше 16 миллионов рублей.

Кроме того, путем предоставления в налоговый орган недостоверных сведений незаконно получили возмещение из бюджета Российской Федерации на сумму свыше 32 миллионов рублей.

Также, предварительно договорившись о хищении принадлежащего ПАО «Сбербанк России» нежилого многоэтажного здания в Архангельске, обвиняемые по подложным документам получили право собственности на него, причинив ущерб кредитной организации на сумму свыше 95 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Архангельска, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.