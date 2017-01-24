Архангелогородка соврала об изнасиловании, чтобы создать проблемы врагу сожителя

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Архангельска, подозреваемой в ложном доносе о совершении тяжкого преступления.

По версии следствия, 21 декабря 2016 года подозреваемая обратилась в полицию с не соответствующим действительности заявлением о том, что в ночь на 20 декабря 2016 года в одной из квартир дома на улице Кегостровский ЛДК города Архангельска ее изнасиловал 32-летний местных житель.

В ходе проверки информация об изнасиловании не подтвердилась. В последующем подозреваемая пояснила следователю, что написала не соответствующее действительности заявление, желая помочь ранее судимому сожителю, у которого с «насильником» был конфликт, - сообщает пресс-служба регионального следкома.