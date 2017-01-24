В Архангельске в магазине «Афанасий» продавали запрещенные одеколоны

В ходе проверки выявлено, что в магазине «Афанасий» на улице Садовой, 25 на 0 этаже продавались:
—лосьон «Огуречный», 68%, в количестве 4-х банок объемом 100 мл;
—одеколоны 9-ти наименований с содержанием этилового спирта более 70% – 42 единицы общим объемом 3,7 л.
Вся перечисленная продукция изъята из незаконного оборота.
Роспотребнадзор напоминает о просьбе: в случае обнаружения в продаже запрещенной продукции сообщить об этом в Управление по телефону «горячей линии» (8182) 20-05-69.
Вот это акция, похоже и ФСБ в этом деле задействовали аж четыре литра одеколона в парфюмерном магазине нашли, за это орден положен, Поздравляем !