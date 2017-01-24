В Архангельске в магазине «Афанасий» продавали запрещенные одеколоны С 27 по 31 января при содействии полиции региональным Роспотребнадзором в торговых точках арестовано 46 единиц спиртосодержащей непищевой продукции общим объемом 4,1 литра. В ходе проверки выявлено, что в магазине «Афанасий» на улице Садовой, 25 на 0 этаже продавались: —лосьон «Огуречный», 68%, в количестве 4-х банок объемом 100 мл; —одеколоны 9-ти наименований с содержанием этилового спирта более 70% – 42 единицы общим объемом 3,7 л. Вся перечисленная продукция изъята из незаконного оборота. Роспотребнадзор напоминает о просьбе: в случае обнаружения в продаже запрещенной продукции сообщить об этом в Управление по телефону «горячей линии» (8182) 20-05-69. Нашли ошибку? Выделите текст,

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