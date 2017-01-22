Житель Котласа подарил жене автомобиль чтобы избежать его ареста за долги

Судебные приставы через суд добились признания недействительным договора дарения должником своего автомобиля супруге. Это позволило арестовать имущество в счёт погашения долга.

Гражданин А. по решению суда обязан был выплатить организации – своему бывшему работодателю – задолженность в размере 300 тысяч рублей. Однако мужчина никаких мер к погашению долга не предпринимал.

Судебным приставом-исполнителем было установлено, что должник официально не работает, доходов не имеет. По информации взыскателя, у гражданина А. есть автомобиль KIA 2006 года выпуска, однако согласно ответов из регистрирующих органов никакого имущества за мужчиной не числится. Разгадка оказалась проста: должник успел подарить автомобиль своей супруге.

Возвращение транспортного средства в собственность должника пришлось добиваться через суд. Рассмотрев ходатайство, суд вынес решение о признании договора дарения недействительным и возвращении автомобиля в собственность гражданина А.

В целях обеспечения исполнения требований исполнительного документа о взыскании задолженности приставом на автомобиль был наложен арест, транспортное средство изъято и передано на ответственное хранение взыскателю. У должника есть возможность вернуть себе машину, погасив долг, сообщает пресс-служба УФССП России по Архангельской области и НАО.