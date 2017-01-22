Новости дня

Фавориты чемпионата мира – сборные России и Швеции одержали очередные победы

В Год экологии АЦБК намерен впервые в России реализовать инновационный проект по добыче свалочного газа

Житель Котласа подарил жене автомобиль чтобы избежать его ареста за долги

В Пинеге мужчина предстанет перед судом за публикование в интернете порнографических изображений

Мобильная версия 16+

Среда, 1 февраля, 14:12

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/01/48894.html

Происшествия

Житель Котласа подарил жене автомобиль чтобы избежать его ареста за долги

Житель Котласа подарил жене автомобиль чтобы избежать его ареста за долги
Судебные приставы через суд добились признания недействительным договора дарения должником своего автомобиля супруге. Это позволило арестовать имущество в счёт погашения долга.

Гражданин А. по решению суда обязан был выплатить организации – своему бывшему работодателю – задолженность в размере 300 тысяч рублей. Однако мужчина никаких мер к погашению долга не предпринимал. 

Судебным приставом-исполнителем было установлено, что должник официально не работает, доходов не имеет. По информации взыскателя, у гражданина А. есть автомобиль KIA 2006 года выпуска, однако согласно ответов из регистрирующих органов никакого имущества за мужчиной не числится. Разгадка оказалась проста: должник успел подарить автомобиль своей супруге.

Возвращение транспортного средства в собственность должника пришлось добиваться через суд. Рассмотрев ходатайство, суд вынес решение о признании договора дарения недействительным и возвращении автомобиля в собственность гражданина А.

В целях обеспечения исполнения требований исполнительного документа о взыскании задолженности приставом на автомобиль был наложен арест, транспортное средство изъято и передано на ответственное хранение взыскателю. У должника есть возможность вернуть себе машину, погасив долг, сообщает пресс-служба УФССП России по Архангельской области и НАО.

Сегодня 13:17

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Под Архангельском произошло очередное ДТП с участием автомобиля скорой помощиСегодня 12:11

Переправа на остров Кего работает исправноСегодня 08:17
2 комментария

На место Николая Евменова появились претендентыВчера 17:17
2 комментария

Они не любят детей: Алиментщики в Поморье задолжали более миллиардаВчера 15:30

"Водник" принимает участие в чемпионате мира по хоккею с мячом в ШвецииВчера 12:14

Реклама
Происшествия

В Пинеге мужчина предстанет перед судом за публикование в интернете порнографических изображенийСегодня 12:33

Под Архангельском произошло очередное ДТП с участием автомобиля скорой помощиСегодня 12:11

В столице Поморья задержаны квартирные мошенникиСегодня 12:06

Жителю Красноборска грозит наказание за угрозу убийством жене и оскорбление полицейскогоСегодня 11:43

В ДТП под Котласом три человека получили травмы Сегодня 11:31

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В Архангельске из-за снегопадов образовался своеобразный коллапс во дворах и на тротуарах. Как вы считаете, кто в ответе за уборку снега?
Результаты
Новости рубрик

Жители Новодвинска провели День без интернета

1 февраля в Поморье ожидается снег, местами метель

Они не любят детей: Алиментщики в Поморье задолжали более миллиарда

Авторские куклы северодвинской предпринимательницы представят на Арктическом форуме

Деловая игра для студентов прошла в Новодвинске

В Год экологии АЦБК намерен впервые в России реализовать инновационный проект по добыче свалочного газа

Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии

Молодежь Новодвинска сыграла в "Прогресс"

В Архангельске покажут фильм о восхождении к успеху Владимира Крупчака

"Ростелеком" продолжает развитие сетей на территории Поморья

На место Николая Евменова появились претенденты

Прокуратура требует приостановить полномочия запятнавшего себя депутата Савкина

Архангельск: отставки и назначения января

Фортыгин: «Единая Россия» в Поморье взяла курс на обновление кадров

Михальчука могло бы не быть: Вешняков рассказал, как Путин предлагал ему стать архангельским губернатором

В Пинеге мужчина предстанет перед судом за публикование в интернете порнографических изображений

Под Архангельском произошло очередное ДТП с участием автомобиля скорой помощи

В столице Поморья задержаны квартирные мошенники

Жителю Красноборска грозит наказание за угрозу убийством жене и оскорбление полицейского

Фавориты чемпионата мира – сборные России и Швеции одержали очередные победы

Архангелогородцы заняли первое место в чемпионате СЗФО по универсальному бою

В Новодвинске прошёл городской смотр почётных караулов

"Водник" принимает участие в чемпионате мира по хоккею с мячом в Швеции

Архангельские спортсмены завоевали 12 медалей на первенстве Северо-Запада по настольному теннису

В Архангельске начала работу выставка «Город над Двиной»

В Северный морской музей вернулся один из самых видных экспонатов

В Архангельске пройдёт конкурс сочинений по выставке «Лики России»

Новодвинцы приняли участие в конкурсе талантов "Минута славы"

В Архангельске завершился фестиваль «Виват, студент!»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru