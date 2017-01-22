Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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Среда, 1 февраля, 14:12
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/01/48893.html
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В Пинеге мужчина предстанет перед судом за публикование в интернете порнографических изображений
51-летний житель Пинежского района разместил на своей странице в "Вконтакте" изображения, которые согласно заключению экспертов носят порнографический характер.
Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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