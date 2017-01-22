Под Архангельском произошло очередное ДТП с участием автомобиля скорой помощи

Сегодня утром на шестом километре автодороги «Подъезд к городу Северодвинск от автодороги М-8» автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2110», пострадал человек.

По предварительной информации 38-летняя женщина управляя автомобилем «ВАЗ-2110», при повороте налево не уступила дорогу автомобилю скорой медицинской помощи «Мерседес», который двигался в попутном направлении со стороны города Архангельска в сторону Северодвинска по встречной полосе, с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

В результате столкновения водитель автомобиля «ВАЗ-2110» получила телесные повреждения и была госпитализирована. Водитель и пассажиры автомобиля «Мерседес» не пострадали, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Большой резонанс вызвало ДТП в центре Архангельска со "скорой", которое произошло в январе. Тогда травмы получили врач и фельдшер. "Скорая" перевозила маму с новорожденным ребенком.