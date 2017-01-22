В столице Поморья задержаны квартирные мошенники

Они подделали паспорт мужчины, проживавшего в указанной квартире, вклеив в него фотографию одного из соучастников преступления. Реализуя преступный умысел, обвиняемые приватизировали квартиру и продали ее.
В результате их мошеннических действий потерпевший лишен права собственности на принадлежащую ему квартиру, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере.
В отношении подозреваемых судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Указанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе допроса отдельные обвиняемые свою вину в мошенничестве признали.
В настоящее время продолжается сбор доказательственной базы. По факту безвестного исчезновения мужчины, лишившегося квартиры, возбуждено уголовное дело по стаье «Убийство». Принимаются меры к установлению его местонахождения и обстоятельств исчезновения потерпевшего, - сообщает пресс-служба регионального следкома.