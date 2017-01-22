Новости дня

Архангелогородцы заняли первое место в чемпионате СЗФО по универсальному бою

Под Архангельском произошло очередное ДТП с участием автомобиля скорой помощи

В столице Поморья задержаны квартирные мошенники

Жителю Красноборска грозит наказание за угрозу убийством жене и оскорбление полицейского

Мобильная версия 16+

Среда, 1 февраля, 12:20

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/01/48890.html

Происшествия

В столице Поморья задержаны квартирные мошенники

В столице Поморья задержаны квартирные мошенники
По версии следствия, четверо жителей областного центра в конце 2016 года реализовали план хищения квартиры стоимостью 1,5 миллионов рублей, расположенной на проспекте Ленинградский.

Они подделали паспорт мужчины, проживавшего в указанной квартире, вклеив в него фотографию одного из соучастников преступления. Реализуя преступный умысел, обвиняемые приватизировали квартиру и продали ее. 

В результате их мошеннических действий потерпевший лишен права собственности на принадлежащую ему квартиру, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере.

В отношении подозреваемых судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Указанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе допроса отдельные обвиняемые свою вину в мошенничестве признали.

В настоящее время продолжается сбор доказательственной базы. По факту безвестного исчезновения мужчины, лишившегося квартиры, возбуждено уголовное дело по стаье «Убийство». Принимаются меры к установлению его местонахождения и обстоятельств исчезновения потерпевшего, - сообщает пресс-служба регионального следкома.

Сегодня 12:06

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Под Архангельском произошло очередное ДТП с участием автомобиля скорой помощиСегодня 12:11

Переправа на остров Кего работает исправноСегодня 08:17
1 комментарий

На место Николая Евменова появились претендентыВчера 17:17
1 комментарий

Они не любят детей: Алиментщики в Поморье задолжали более миллиардаВчера 15:30

"Водник" принимает участие в чемпионате мира по хоккею с мячом в ШвецииВчера 12:14

Реклама
Происшествия

Под Архангельском произошло очередное ДТП с участием автомобиля скорой помощиСегодня 12:11

Жителю Красноборска грозит наказание за угрозу убийством жене и оскорбление полицейскогоСегодня 11:43

В ДТП под Котласом три человека получили травмы Сегодня 11:31

Несовершеннолетний новодвинец задержан за торговлю наркотикамиСегодня 10:51

В Архангельске предприниматель торговал фруктами, попадающими под продуктовое эмбаргоСегодня 10:41

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В Архангельске из-за снегопадов образовался своеобразный коллапс во дворах и на тротуарах. Как вы считаете, кто в ответе за уборку снега?
Результаты
Новости рубрик

Жители Новодвинска провели День без интернета

1 февраля в Поморье ожидается снег, местами метель

Они не любят детей: Алиментщики в Поморье задолжали более миллиарда

Авторские куклы северодвинской предпринимательницы представят на Арктическом форуме

Деловая игра для студентов прошла в Новодвинске

Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии

Молодежь Новодвинска сыграла в "Прогресс"

В Архангельске покажут фильм о восхождении к успеху Владимира Крупчака

"Ростелеком" продолжает развитие сетей на территории Поморья

Теплоход «Иоганн Махмасталь» доставил груз в Певек

На место Николая Евменова появились претенденты

Прокуратура требует приостановить полномочия запятнавшего себя депутата Савкина

Архангельск: отставки и назначения января

Фортыгин: «Единая Россия» в Поморье взяла курс на обновление кадров

Михальчука могло бы не быть: Вешняков рассказал, как Путин предлагал ему стать архангельским губернатором

Под Архангельском произошло очередное ДТП с участием автомобиля скорой помощи

Жителю Красноборска грозит наказание за угрозу убийством жене и оскорбление полицейского

В ДТП под Котласом три человека получили травмы

Несовершеннолетний новодвинец задержан за торговлю наркотиками

Архангелогородцы заняли первое место в чемпионате СЗФО по универсальному бою

В Новодвинске прошёл городской смотр почётных караулов

"Водник" принимает участие в чемпионате мира по хоккею с мячом в Швеции

Архангельские спортсмены завоевали 12 медалей на первенстве Северо-Запада по настольному теннису

Чемпионат Поморья по русскому хоккею «перешел» свой экватор

В Архангельске начала работу выставка «Город над Двиной»

В Северный морской музей вернулся один из самых видных экспонатов

В Архангельске пройдёт конкурс сочинений по выставке «Лики России»

Новодвинцы приняли участие в конкурсе талантов "Минута славы"

В Архангельске завершился фестиваль «Виват, студент!»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru