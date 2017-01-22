Жителю Красноборска грозит наказание за угрозу убийством жене и оскорбление полицейского

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого, в том числе за угрозу убийством, 38-летнего жителя Красноборского района, подозреваемого в угрозе применения насилия к представителю власти.

По версии следствия, 1 января 2017 года днем в одну из квартир в селе Красноборск прибыл участковый по сообщению женщины, которой нетрезвый супруг, вооружившись ножом, угрожал убийством.

Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, продолжал вести себя агрессивно, оскорблял представителя власти. Затем он замахнулся кулаком в сторону участкового, сопровождая свои действия угрозами причинения телесных повреждений. Его действия были пресечены, после чего нарушитель порядка доставлен в отдел внутренних дел для разбирательства, - сообщает пресс-служба регионального следкома.