Новодвинец признан виновным в совершении серии краж

Прокурором города утверждено обвинение ранее неоднократно судимого новодвинца в совершении серии краж и попыток угона автомобилей.

Так, 24-летний молодой человек в ночное время в октябре и ноябре 2016 года совершал на территории города кражи из припаркованных около жилых домов автомобилей. Путем разбития боковых стекол и взлома замков автомобилей, он похищал оставленные вещи. Ущерб, причиненный гражданам, составил более 27 тысяч рублей.

Также обвиняемый дважды совершал попытки угона автотранспортных средств, припаркованных во дворах домов по улицам Мельникова и Солнечная, однако завести транспортные средства ему не удалось.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что автотранспортные средства не были оборудованы сигнализацией, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.