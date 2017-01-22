Переправа на остров Кего работает исправно

28 января утром ледокол «Капитан Евдокимов» осуществлял проводку крупнотоннажного судна через русло Северной Двины, в результате чего была нарушена работа переправы между островом Кего и центральной частью Архангельска – русло расширилось на 30 метров.

Оперативно был организован сбор представителей всех ведомств, принято решение о намывке льда буксирами и укладке временных мостков. По ним в сопровождении спасателей в одностороннем направлении были переправлены пешеходы, которые не захотели дожидаться установки дополнительных секций мостков с перилами.

- В настоящее время переправа исправно работает, она безопасна для жителей, мостки оснащены перилами. Хотя на фотографиях, которые распространялись в соцсетях, лед выглядит неоднородным, но его толщина составляет не менее полуметра, трапы надежно укреплены. Считаю, что отработали в данном случае очень быстро и скоординировано. Подрядчик выполняет все требования, которые предъявляются к содержанию переправ, к его работе нареканий у инспекторов ГИМС и у администрации округа нет, - отметил глава Октябрьского округа Алексей Калинин.

31 января работу переправы ещё раз проверили и убедились в том, что она функционирует в штатном режиме, - сообщает пресс-служба городской администрации.