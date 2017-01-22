Новости дня

1 февраля в Поморье ожидается снег, местами метель

ДТП на железнодорожном мосту в Архангельске: сбит рабочий, убиравший снег

На место Николая Евменова появились претенденты

В Онежском районе депутат стрелял в своего знакомого

Мобильная версия 16+

Среда, 1 февраля, 08:17

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/31/48881.html

Происшествия

ДТП на железнодорожном мосту в Архангельске: сбит рабочий, убиравший снег

ДТП на железнодорожном мосту в Архангельске: сбит рабочий, убиравший снег
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в половине первого ночи на железнодорожном мосту в Архангельске. Водитель автомобиля Dаеwоо Nехiа двигался в сторону улицы Розы Шаниной и сбил мужчину, убиравшего снег с проезжей части моста.

Со слов водителя, во всём виноват сам пострадавший, так как он бросился вместе с тележкой прямо под колёса автомобиля. Рулевой пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.

В результате аварии 70-летний рабочий госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Вчера 17:29

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Вася, сегодня 00:39

Вот до чего довело пенсионеров наше правительство .Человек в 70 лет вкалывает, работая зимой на мосту с тележкой,место того чтобы заслуженно отдыхать.
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

На место Николая Евменова появились претендентыВчера 17:17
1 комментарий

Они не любят детей: Алиментщики в Поморье задолжали более миллиардаВчера 15:30

"Водник" принимает участие в чемпионате мира по хоккею с мячом в ШвецииВчера 12:14

80 лучших людей Архангельской области: Сергей ПлотниковВчера 10:16
3 комментария

Прокуратура требует приостановить полномочия запятнавшего себя депутата СавкинаПозавчера 18:40
3 комментария

Реклама
Происшествия

В Онежском районе депутат стрелял в своего знакомого Вчера 16:42

В Архангельске злоумышленники подожгли грузовикВчера 14:46
1 комментарий

Внимание! ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП!Вчера 13:03

В Котласе жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за пожара в подвале Вчера 12:25

Житель Красноборского района вломился в чужой дом, потому что его не взяли пить алкогольВчера 12:05

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В Архангельске из-за снегопадов образовался своеобразный коллапс во дворах и на тротуарах. Как вы считаете, кто в ответе за уборку снега?
Результаты
Новости рубрик

1 февраля в Поморье ожидается снег, местами метель

Они не любят детей: Алиментщики в Поморье задолжали более миллиарда

Авторские куклы северодвинской предпринимательницы представят на Арктическом форуме

Деловая игра для студентов прошла в Новодвинске

В Архангельске участникам ветеранских организаций рассказали о преступлениях в отношении пожилых людей

Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии

Молодежь Новодвинска сыграла в "Прогресс"

В Архангельске покажут фильм о восхождении к успеху Владимира Крупчака

"Ростелеком" продолжает развитие сетей на территории Поморья

Теплоход «Иоганн Махмасталь» доставил груз в Певек

На место Николая Евменова появились претенденты

Прокуратура требует приостановить полномочия запятнавшего себя депутата Савкина

Архангельск: отставки и назначения января

Фортыгин: «Единая Россия» в Поморье взяла курс на обновление кадров

Михальчука могло бы не быть: Вешняков рассказал, как Путин предлагал ему стать архангельским губернатором

В Онежском районе депутат стрелял в своего знакомого

В Архангельске злоумышленники подожгли грузовик

Внимание! ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП!

В Котласе жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за пожара в подвале

В Новодвинске прошёл городской смотр почётных караулов

"Водник" принимает участие в чемпионате мира по хоккею с мячом в Швеции

Архангельские спортсмены завоевали 12 медалей на первенстве Северо-Запада по настольному теннису

Чемпионат Поморья по русскому хоккею «перешел» свой экватор

В Северодвинске открылась «Лыжня здоровья»

В Архангельске начала работу выставка «Город над Двиной»

В Северный морской музей вернулся один из самых видных экспонатов

В Архангельске пройдёт конкурс сочинений по выставке «Лики России»

Новодвинцы приняли участие в конкурсе талантов "Минута славы"

В Архангельске завершился фестиваль «Виват, студент!»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru