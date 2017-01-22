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Среда, 1 февраля, 08:17
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/31/48881.html
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ДТП на железнодорожном мосту в Архангельске: сбит рабочий, убиравший снег
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в половине первого ночи на железнодорожном мосту в Архангельске. Водитель автомобиля Dаеwоо Nехiа двигался в сторону улицы Розы Шаниной и сбил мужчину, убиравшего снег с проезжей части моста.
Со слов водителя, во всём виноват сам пострадавший, так как он бросился вместе с тележкой прямо под колёса автомобиля. Рулевой пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.
В результате аварии 70-летний рабочий госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
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Вот до чего довело пенсионеров наше правительство .Человек в 70 лет вкалывает, работая зимой на мосту с тележкой,место того чтобы заслуженно отдыхать.