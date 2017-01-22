ДТП на железнодорожном мосту в Архангельске: сбит рабочий, убиравший снег

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в половине первого ночи на железнодорожном мосту в Архангельске. Водитель автомобиля Dаеwоо Nехiа двигался в сторону улицы Розы Шаниной и сбил мужчину, убиравшего снег с проезжей части моста.

Со слов водителя, во всём виноват сам пострадавший, так как он бросился вместе с тележкой прямо под колёса автомобиля. Рулевой пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.





В результате аварии 70-летний рабочий госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.