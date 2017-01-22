В Онежском районе депутат стрелял в своего знакомого

Вступил в законную силу приговор суда, которым депутат собрания депутатов Онежского муниципального района Акберов Расул Джупу оглы признан виновным в угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия.

В ночное время 03.05.2016 на крыльце кафе «Старый город» в Онеге, находившийся в состоянии алкогольного опьянения Акберов, в ходе возникшей ссоры с незнакомым гражданином, высказывая угрозы убийством, направил ему в голову газо-шумовой пистолет. Когда молодой человек, желая избежать конфликта, стал отходить от крыльца, Акберов выстрелил ему в спину, причинив ранение, расценивающееся как легкий вред здоровью человека.

За совершенные преступления ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда на сумму 80 000 рублей.

Онежской межрайонной прокуратурой председателю Собрания депутатов МО «Онежский муниципальный район» направлено требование о досрочном прекращении полномочий депутата Акберова на ближайшей сессии, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.