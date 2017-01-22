Бортовой грузовик, который его владелец использовал для перевозки дров, удалось спасти от полного выгорания, повреждена только кабина. На месте происшествия обнаружены остатки легковоспламеняющейся жидкости. Причина пожара – поджог, сообщает arh112.
|
Новости дня
ДТП на железнодорожном мосту в Архангельске: сбит рабочий, убиравший снег
На место Николая Евменова появились претенденты
В Онежском районе депутат стрелял в своего знакомого
Они не любят детей: Алиментщики в Поморье задолжали более миллиарда
|
Вторник, 31 января, 18:45
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/31/48877.html
|
В Архангельске злоумышленники подожгли грузовик
Фото arh112.ru
31 января около 5 часов утра на улице Партизанской в Северном округе загорелся автомобиль «ГАЗ-66», припаркованный во дворе многоквартирного дома.
Бортовой грузовик, который его владелец использовал для перевозки дров, удалось спасти от полного выгорания, повреждена только кабина. На месте происшествия обнаружены остатки легковоспламеняющейся жидкости. Причина пожара – поджог, сообщает arh112.
|
Главное
На место Николая Евменова появились претендентыСегодня 17:17
Они не любят детей: Алиментщики в Поморье задолжали более миллиардаСегодня 15:30
"Водник" принимает участие в чемпионате мира по хоккею с мячом в ШвецииСегодня 12:14
80 лучших людей Архангельской области: Сергей ПлотниковСегодня 10:16
Прокуратура требует приостановить полномочия запятнавшего себя депутата СавкинаВчера 18:40
Происшествия
ДТП на железнодорожном мосту в Архангельске: сбит рабочий, убиравший снегСегодня 17:29
В Онежском районе депутат стрелял в своего знакомого Сегодня 16:42
Внимание! ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП!Сегодня 13:03
В Котласе жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за пожара в подвале Сегодня 12:25
Житель Красноборского района вломился в чужой дом, потому что его не взяли пить алкогольСегодня 12:05
Опрос
Они не любят детей: Алиментщики в Поморье задолжали более миллиарда
Авторские куклы северодвинской предпринимательницы представят на Арктическом форуме
Деловая игра для студентов прошла в Новодвинске
В Архангельске участникам ветеранских организаций рассказали о преступлениях в отношении пожилых людей
Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии
Молодежь Новодвинска сыграла в "Прогресс"
В Архангельске покажут фильм о восхождении к успеху Владимира Крупчака
"Ростелеком" продолжает развитие сетей на территории Поморья
На место Николая Евменова появились претенденты
Прокуратура требует приостановить полномочия запятнавшего себя депутата Савкина
Архангельск: отставки и назначения января
Фортыгин: «Единая Россия» в Поморье взяла курс на обновление кадров
Михальчука могло бы не быть: Вешняков рассказал, как Путин предлагал ему стать архангельским губернатором
ДТП на железнодорожном мосту в Архангельске: сбит рабочий, убиравший снег
В Онежском районе депутат стрелял в своего знакомого
Внимание! ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП!
В Котласе жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за пожара в подвале
В Новодвинске прошёл городской смотр почётных караулов
"Водник" принимает участие в чемпионате мира по хоккею с мячом в Швеции
Архангельские спортсмены завоевали 12 медалей на первенстве Северо-Запада по настольному теннису
Чемпионат Поморья по русскому хоккею «перешел» свой экватор
В Архангельске начала работу выставка «Город над Двиной»
В Северный морской музей вернулся один из самых видных экспонатов
В Архангельске пройдёт конкурс сочинений по выставке «Лики России»
Новодвинцы приняли участие в конкурсе талантов "Минута славы"
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru
Конкуренты?