Внимание! ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП! 28 января 2017 года в 14:10 на улице Ленина д. 25 водитель, управляя автомобилем Renault Fluence, двигаясь со стороны проспекта Ленинградского в сторону улицы Холмогорской не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Chevrolet Klan, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП водители и несовершеннолетние пассажиры , получила телесные повреждения. ГИБДД г. Архангельска просит откликнуться всех свидетелей и очевидцев данного ДТП просим обращаться в отдел ГИБДД УМВД России по городу Архангельску или по телефонам: 63-23-29, 41-27-44. Нашли ошибку? Выделите текст,

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