Прибывшим пожарным пришлось эвакуировать жильцов на свежий воздух. Одна кладовка полностью выгорела, еще три повреждены частично. Квартиры остались целы. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется, - сообщает портал "Безопасность АО".
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Вторник, 31 января, 14:58
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/31/48871.html
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В Котласе жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за пожара в подвале
Фото arh112.ru
30 января утром жильцы кирпичного четырехэтажного дома по улице Громовой почувствовали запах дыма. Горела одна из кладовок, закрепленных за каждой семьей.
Прибывшим пожарным пришлось эвакуировать жильцов на свежий воздух. Одна кладовка полностью выгорела, еще три повреждены частично. Квартиры остались целы. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется, - сообщает портал "Безопасность АО".
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