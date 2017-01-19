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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/31/48863.html

Происшествия

В одной из школ Вельского района прокуратура обнаружила вопиющее количество нарушений

В одной из школ Вельского района прокуратура обнаружила вопиющее количество нарушений
Прокуратурой Вельского района в ходе проверки Угреньгской основной школы № 10 выявлены грубые нарушения закона, ущемляющие права учащихся.

В школе не созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей, не соблюдались санитарные нормы и гигиенические требования к организации питания, занижалась масса порций блюд, использовались продукты с истекшим сроком годности, без маркировки, в смывах с посуды обнаружены бактерии группы кишечной палочки, выявлены и другие нарушения.

В школьной столовой региональным отделением организации «Красный Крест» для 20 учащихся из малообеспеченных семей были организованы благотворительные обеды, для чего выделена 21 тысяча рублей. Установлено, что 7350 рублей израсходованы на другие цели, поскольку 7 школьников не получали питание.

Администрацией школы также представлены недостоверные данные об организации трудовой занятости учащихся в летний период, для чего центром занятости выделено более 89 тысяч рублей. Несмотря на то, что несовершеннолетние не работали, полученные бюджетные средства расходовались на иные цели.

Допускался прием на работу педагогов, не имеющих профессионального образования, при этом администрацией школы не истребовались сведения об отсутствии у них судимости.

Муниципальными органами управления образованием контроль деятельности образовательной организации не установлен, при проведении в ноябре прошлого года проверки по обращениям граждан на действия директора школы нарушения не выявлены, меры не приняты, что повлекло соответствующее обращение в прокуратуру.
По результатам проверки прокурором Вельского района главе администрации Вельского района внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения директор школы и заведующая столовой привлечены к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки переданы в органы Роспотребнадзора и полиции, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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