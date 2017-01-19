18-летний архангелогородец отправится в колонию строгого режима на 23 года

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней, убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием и покушении на убийство.

15 мая минувшего года вечером в лесном массиве в одном из районов Архангельска обвиняемый, находясь в состоянии токсического опьянения, совершил преступления против половой неприкосновенности 13-летней знакомой, после чего, желая скрыть преступление, задушил девочку.

Тело он перенес в лесной массив у гаражей на улице Дачной, где оно и было обнаружено через несколько дней случайными прохожими.

13 мая 2016 года обвиняемый, надышавшись паров лака, из личной неприязни набросился на 13-летнего знакомого, повалил того на землю и стал душить. К счастью, случайные прохожие спасли подростка.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично, объяснив свои действия воздействием паров лака.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.