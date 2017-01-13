В Северодвинске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, скрывавшегося от суда

В минувшие выходные сотрудниками войск национальной гвардии России в Архангельской области были установлены двое граждан, находящихся в розыске.

Так, утром 28 января в одном из баров Северодвинска на улице Торцева обнаружился мужчина 1946 года рождения, который разыскивался как утративший связь с родственниками. Наряд Северодвинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии доставил разыскиваемого в дежурную часть городского отдела полиции для установления личности и разбирательства. Мужчина пояснил, что отказывается общаться с родственниками, а также не желает сообщать им своё местонахождение. От пожилого северодвинца было принято соответствующее заявление и взято объяснение, после чего он был отпущен.

В тот же день около 16 часов в одной из квартир на улице Логинова был задержан 26-летний мужчина, который скрылся от органов суда. Ранее судья Архангельского областного суда вынес в отношении него меру пресечения — арест (заключение под стражу). Разыскиваемый был доставлен в дежурную часть ОМВД России по городу Северодвинску для дальнейшего разбирательства.

А в Новодвинске нетрезвый посетитель кафе был задержан сотрудниками Росгвардии за побои. 28 января во втором часу в новодвинский филиал вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о нажатии кнопки тревожной сигнализации в одном из кафе города. Прибыв в заведение, наряд группы задержания установил, что 31-летний мужчина нанёс побои одной из посетительниц кафе. 23-летней девушке потребовалась помощь медиков.

Сотрудники Росгвардии вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила потерпевшую в Новодвинскую городскую больницу. Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.