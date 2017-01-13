В Архангельске предприниматель получила срок за заключение липовых договоров

Ломоносовский районный суд Архангельска огласил приговор по уголовному делу в отношении предпринимателя Жанны Шиян, признанной виновной в мошенничестве.

Установлено, что Шиян с 13.11.2014 по 22.06.2015 с целью хищения денежных средств заключала в офисе своей туристической фирмы «Калипсо» с гражданами договоры на оказание туристических услуг без намерения выполнять эти обязательства.

Потерпевшими по делу признаны 64 гражданина, которым причинен материальный ущерб на сумму свыше 5 млн. рублей.

Приговором суда Шеян назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до 2026 года, т.е. до достижения ее пятилетним ребенком возраста 14 лет, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.