Северодвинец через интернет обманул жительницу Белгородской области

В Белгородской области женщина обратилась в полицию. Она рассказала что в ноябре прошлого года через соцсеть познакомилась с мужчиной и договорилась с ним о о покупке у него автоматической коробки передач для автомобиля Mitsubishi Mirage.

На указанную продавцом банковскую карту девушка перевела, как договаривались, предоплату 19000 рублей. Но заказанную запчасть так и не получила.

В ходе расследования полицейскими был установлен настоящий владелец вымышленного аккаунта, им оказался житель Северодвинска.

Девятнадцатилетний молодой человек, как оказалось, за несколько дней до того, как им заинтересовались белгородские полицейские, был уже осужден в Архангельске за совершение серии мошеннических преступлений, - сообщает портал "Северная неделя".