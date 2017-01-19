В Архангельске посредник во взяточничестве отправится в колонию на 1 год 8 месяцев

Желая обогатиться, Крайнов осуществил посредничество между коммерческой организацией и бывшими сотрудникам полиции, занимавшими руководящие должности в УМВД России по Архангельской области в получении последними взятки в сумме 180 тыс. руб., являвшихся частью взятки в особо крупном размере в общей сумме 2 млн. 640 тыс. руб.
Эту сумму бывшие сотрудники полиции намеревались получить от двух представителей коммерческой организации за содействие в заключении с УМВД России по Архангельской области государственного контракта ценой 26 млн. 400 тыс. руб. на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию служебных автомобилей.
Приговором суда Крайнову назначен 1 год 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает прес-служба региональной прокуратуры.