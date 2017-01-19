В Северодвинске задержан подозреваемый в изнасиловании

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 35-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в износиловании.

По версии следствия, с вечера 28 января до 17 часов 29 января 2017 года в одной из квартир в городе Северодвинске подозреваемый, подавив сопротивление 32-летней женщины, неоднократно совершал преступления против ее половой неприкосновенности. После того как пострадавшая смогла покинуть квартиру, она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Подозреваемый задержан. Он пояснил следователю, что женщина сама пришла к нему в гости. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба регионального следкома.