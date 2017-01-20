В Шенкурском районе сестры присвоили имущество «Почты России» на 800 тысяч рублей

Судом установлено, что женщины, используя свое служебное положение, с января по июнь 2016 года путем присвоения систематически похищали вверенные им деньги и товарно-материальные ценности.
В результате ФГУП «Почта России» причинен материальный ущерб в крупном размере: Ольгой Зайцевой на сумму 497 тысяч рублей, Татьяной Зайцевой – на 302 тысяч рублей.
Приговорами суда им назначены наказания в виде лишения свободы условно на срок 2 и 3 года соответственно с испытательным сроком каждой – 3 года.
Гражданские иски, заявленные представителем ФГУП «Почта России», о взыскании похищенных сумм удовлетворены в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.