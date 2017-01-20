Житель Мезенского района застрелил двух знакомых, поссорившись с ними

Следственными органами завершено предварительное следствие в отношении 26-летнего жителя Мезенского района. Он обвиняется в убийстве двух человек, совершенное общеопасным способом и в причинении легкого вреда здоровью еще нескольким людям.

По версии следствия, 4 мая 2016 года днем в карьере у села Долгощелье Мезенского района после совместного употребления спиртных напитков между обвиняемым и его знакомыми в возрасте от 16 до 32 лет, включая старшего брата, произошла ссора. Обвиняемый на мопеде съездил домой, где вооружился охотничьим ружьем «ТОЗ-34ЕР». Вернувшись обратно, он выстрелил в находившихся с ним ранее в одной компании лиц. В результате полученных ранений один пострадавший скончался на месте преступления, двум молодым людям, включая несовершеннолетнего, причинен легкий вред здоровью, брату обвиняемого - вред здоровью средней тяжести, а пятый потерпевший от полученных ранений через непродолжительное время скончался в больнице.

В заявлении о явке с повинной подозреваемый объяснил свои действия алкогольным опьянением. Также он пояснил следователю, что поехал за ружьем после того как в процессе празднования двух дней рождений один из гостей его оскорбил, а старший брат с другом за него не заступились, - сообщает пресс-служба регионального следкома.