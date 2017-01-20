Главный бухгалтер администрации Плесецкого района подозревается в присвоении крупной суммы денег

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера администрации одного из муниципальных образований Плесецкого района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств с использованием служебного положения).

По версии следствия, в августе 2015 года подозреваемая, используя служебное положение, оформила платёжное поручение на сумму 6 тысяч рублей, заверила его электронной подписью главы администрации, а затем посредством системы электронного документооборота направила для исполнения. В последующем она дала указание сотруднику банка зачислить указанную сумму на ее расчетный счет. Похищенные денежные средства подозреваемая потратила по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных группой ОЭБиПК ОМВД России по Плесецкому району.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. У следствия есть основания полагать, что это не единичный случай хищения бухгалтером вверенного ей имущества, - сообщает пресс-служба регионального следкома.